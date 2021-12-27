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Весино может перейти из «Интера» в «Лестер» или «Ньюкасл» в январе

Полузащитник «Интера» Матиас Весино в зимнее трансферное окно может продолжить карьеру в АПЛ. Информацию по 30-летнему игроку сборной Уругвая запрашивали «Лестер» и «Ньюкасл», сообщает журналист Николо Скира.

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