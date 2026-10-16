Кто заказывал настоящую осеннюю атмосферу? 🍁 Омск вам ее доставил: дождь, пасмурное небо и бесплатный спа-уход для обуви в каждой луже.
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