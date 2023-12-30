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Елки, палки, мандарины: как украшают новогодние деревья в разных странах мира

Елки, палки, мандарины: как украшают новогодние деревья в разных странах мира

Виртуальное путешествие по рождественским и новогодним традициями народов мира и собираем идеи, как небанально декорировать дом к Новому году.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Хорошие традиции!!!
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53 мин.
Элеонора Коган
Красивые ёлочки!!!
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53 мин.

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