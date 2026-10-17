Проверка ИИ-агентов выявила неоднозначности в 11 из 13 статей Nature: даже имея нужную информацию, модели не всегда понимали, как она влияет на расчёты ИИ-агенты могут извлекать сведения из научных статей и выполнять вычисления, но этого не всегда достаточно, чтобы независимо повторить исследование.
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