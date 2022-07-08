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Питер и Москва сразятся за Cуперкубок

Питер и Москва сразятся за Cуперкубок

"ЗЕНИТ" Суммарная стоимость состава*: 151,1 миллиона евро Самый дорогой игрок: нападающий Малком – 22 миллиона евро Победы в Суперкубке: Шесть раз (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 годы) Результаты в сезоне-2021/22: победа в чемпионате, 1/4 финала кубка Новички лета: вратарь Иван Куарежма (из "Коринтианса", аренда), защитник Родригао (из "Сочи"), полузащитники Зелимхан Бакаев (из "Спартака") и Густаво Мантуан (из "Коринтианса", аренда), нападающий Матео Кассьерра (из "Сочи").

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