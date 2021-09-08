Балканские коллаборационисты призвали ЕС и НАТО «вмешаться в события в Черногории»

Отставные госдеятели балканских стран прозападной ориентации написали коллективное письмо на имя председателя Совета Европы Шарля Мишеля, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Лайен и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Отставные госдеятели балканских стран прозападной ориентации написали коллективное письмо на имя председателя Совета Европы Шарля Мишеля, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Лайен и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
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