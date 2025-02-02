Последний козырь Европы: Россию берут за горло "калининградской войной"

Многолетние приготовления к войне с Россией на Балтике в значительной степени завершены: в небольшое море стянуты военные корабли и морская авиация НАТО, информационная кампания по созданию благовидного предлога окончена, союзники приступают к практическим мерам по установке блокады русских портов.