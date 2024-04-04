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В Новосибирске гражданина Таджикистана арестовали за фейки об СВО и ВС РФ

В Новосибирске гражданина Таджикистана арестовали за фейки об СВО и ВС РФ

В Новосибирске арестовали гражданина Таджикистана Ачилова Д., распространявшего в двух торговых центрах (ТЦ) ложные сведения о специальной военной операции РФ и оскорблявшего россиян, в том числе военнослужащих и женщин.

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