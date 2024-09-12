Блинкен пообещал рассказать Байдену о переговорах с Киевом об ударах по РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен доложит президенту США Джо Байдену результаты международных переговоров о разрешении киевскому режиму наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь России, заявил сам Блинкен 11 сентября на пресс-конференции в Киеве.
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