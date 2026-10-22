Власти Геленджика закрыли выход в море для всех судов и включили сирену, а глава города Алексей Богодистов призвал людей покинуть пляжи и набережную и укрыться в зданиях.
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