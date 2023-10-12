Россию подозревают в порче «трубы» на Балтике, говорят, что это месть за «Северные потоки»

Сергей, а что это за чудилка (М) на фото с твоим комментарием?

Стас Гулинов

С моменты подрыва северного потока прошло больше года. Виновник не найден. Виновника подрыва финского газопровода найдут КОНЕЧНО же через год после найденного виновника теракта 2022 года!)))))