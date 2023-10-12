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Россию подозревают в порче «трубы» на Балтике, говорят, что это месть за «Северные потоки»

Россию подозревают в порче «трубы» на Балтике, говорят, что это месть за «Северные потоки»

Финляндия ищет виновного в утечке на своем газопроводе Людмила Николаева Фото: Jens Büttner/dpa/TASS Материал комментируют: Дмитрий Солонников Петер Иискола Чисто техническая поломка или провокация? Этот вопрос задают сейчас многие в России и на Западе.

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Комментарии
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Стас Гулинов
Сергей, а что это за чудилка (М) на фото с твоим комментарием?
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14 час.
Стас Гулинов
С моменты подрыва северного потока прошло больше года. Виновник не найден. Виновника подрыва финского газопровода найдут КОНЕЧНО же через  год после найденного виновника теракта 2022 года!)))))
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13 час.
Андрей Филиппов
Там нашли российский паспорт и недопитую бутылку водки?
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12 час.

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