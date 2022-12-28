В Советском Союзе, где провозглашались равенство и братство, одни люди жили в роскошных условиях: чиновники, герои труда, ученые и прочие заслуженные граждане

﻿﻿Фото: pastvu.comНаверное, каждому в 2022 году знакомо слово ипотека. Многие россияне живут так: взяли кредит на 15-20 лет, заложили нажитое имущество в пользу банка — и живут, во всех красках представляя день, когда ипотека будет погашена.