В Советском Союзе, где провозглашались равенство и братство, одни люди жили в роскошных условиях: чиновники, герои труда, ученые и прочие заслуженные граждане

Фото: pastvu.comНаверное, каждому в 2022 году знакомо слово ипотека. Многие россияне живут так: взяли кредит на 15-20 лет, заложили нажитое имущество в пользу банка — и живут, во всех красках представляя день, когда ипотека будет погашена.
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