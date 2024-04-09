Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    да... жЫДЫ затрахали своей "избранностью"(((«Что им всем SHAM...
  • Алекс Сэм
    Нафига ты автор русских которые уже за границей устроились домой зовёшь если даже родившемуся тут и проработавшему в ...Где России взять ...
  • ВераВерная
    Ну не про Саваторова же нам говорить. Вот уж кто точно всем по барабану.«Что им всем SHAM...

Где России взять "нормальных" мигрантов?

Где России взять "нормальных" мигрантов?

Объясняю на пальцах Помните лозунг "Чемодан. Вокзал. Россия!" с которым наши соседи пытались изгонять русских? Они хихикали над этим Делали они это не от большого ума.

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Комментарии
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Михаил Молчев
НИКОГДА!!!
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1 час.
Михаил Молчев
Прибыль с чурок идет не государству, а в карманы дармоедов и прибыль стабильная, потому дармоеды и за присутствие у нас черножопых. В остальном вы правы, но условия нормальные у нас для своих никогда не создадут пока царствует госдура. Прежде надо её разогнать к чертям собачьим. От этого террариума никакого прока, кроме вреда.
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1 час.
Алекс Сэм
Нафига ты автор русских которые уже за границей устроились домой зовёшь если даже родившемуся тут и проработавшему в ЖКХ всю сознательную жизнь мужчине работу по специальности не найти? Если моя знакомая из отдела кадров сказала, что сверху спущена установка местных на работу не брать. Сначала &quot;зверей&quot; из страны вышлите, коренным работу дайте, а потом уже релактантов зовите. Как-то так
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30 мин.

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