Объясняю на пальцах Помните лозунг "Чемодан. Вокзал. Россия!" с которым наши соседи пытались изгонять русских? Они хихикали над этим Делали они это не от большого ума.
Где России взять "нормальных" мигрантов?
Комментарии
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Михаил Молчев
НИКОГДА!!!
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1 час.
Михаил Молчев
Прибыль с чурок идет не государству, а в карманы дармоедов и прибыль стабильная, потому дармоеды и за присутствие у нас черножопых. В остальном вы правы, но условия нормальные у нас для своих никогда не создадут пока царствует госдура. Прежде надо её разогнать к чертям собачьим. От этого террариума никакого прока, кроме вреда.
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1 час.
Алекс Сэм
Нафига ты автор русских которые уже за границей устроились домой зовёшь если даже родившемуся тут и проработавшему в ЖКХ всю сознательную жизнь мужчине работу по специальности не найти? Если моя знакомая из отдела кадров сказала, что сверху спущена установка местных на работу не брать. Сначала "зверей" из страны вышлите, коренным работу дайте, а потом уже релактантов зовите. Как-то так
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30 мин.
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