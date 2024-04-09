Где России взять "нормальных" мигрантов?

Михаил Молчев

Прибыль с чурок идет не государству, а в карманы дармоедов и прибыль стабильная, потому дармоеды и за присутствие у нас черножопых. В остальном вы правы, но условия нормальные у нас для своих никогда не создадут пока царствует госдура. Прежде надо её разогнать к чертям собачьим. От этого террариума никакого прока, кроме вреда.