Вчера вечером регионы России заполыхали один за другим. В огне оказались Белгородчина, ЛНР, Воронежская область.
ДИВЕРСИЯ В РАЗГАР УБОРОЧНОЙ? ЗАПОЛЫХАЛИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО РЕГИОНОВ РОССИИ: ГОРЯТ ДОМА, ЛЕСА. ТРАССЫ В ДЫМУ
Комментарии
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Надежда Белугина
Странно надеяться, что враг будет воевать по каким-то гуманным правилам - не стрелять, пока уборка урожая, начало учёбы, праздник города... Война - это война, никому в голову не придёт признавать какие-то события. А вот мы ведём себя странно, подвергая своих опасности, но выдерживая какие-то ограничения в сторону врага. Сможем ли использовать в судебных процессах оформленные бумаги о зверствах врага и пособниках?
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5 час.
КК
Коля Колянов
Понапустили в Россию все чмо, мигранты хохлы, вот теперь пожинаем плоды.
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5 час.
Lora Некрасова
Поджоги производят украинские дроны с зажигательной смесью, подобной напалму. Поэтому такое большое количество пожаров в разных местах. И приурочено это к наступлению сухой ветреной погоды.
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4 час.
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