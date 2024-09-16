ДИВЕРСИЯ В РАЗГАР УБОРОЧНОЙ? ЗАПОЛЫХАЛИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО РЕГИОНОВ РОССИИ: ГОРЯТ ДОМА, ЛЕСА. ТРАССЫ В ДЫМУ

Надежда Белугина

Странно надеяться, что враг будет воевать по каким-то гуманным правилам - не стрелять, пока уборка урожая, начало учёбы, праздник города... Война - это война, никому в голову не придёт признавать какие-то события. А вот мы ведём себя странно, подвергая своих опасности, но выдерживая какие-то ограничения в сторону врага. Сможем ли использовать в судебных процессах оформленные бумаги о зверствах врага и пособниках?