В испытывающих дефицит воды странах сегодня живут 2,4 млрд человек

Во Всемирный день продовольствия, в Будапеште Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Венгерская ассоциация продовольственных банков и Министерство сельского хозяйства Венгрии представили основные проблемы продовольственной безопасности, вызванные неустойчивым управлением водными ресурсами.
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