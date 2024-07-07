6 июля перестало биться сердце нашей любимой мамы Михайловой Любови Анатольевны. Мамочка, вечная тебе память и Царствие Небесное! Похороны состоятся завтра, отпевание будет в 11.
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6 июля перестало биться сердце нашей любимой мамы Михайловой Любови Анатольевны. Мамочка, вечная тебе память и Царствие Небесное! Похороны состоятся завтра, отпевание будет в 11.