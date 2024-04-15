С начала года в Тульской области зарегистрировали 3,4 тысячи преступлений

За три месяца текущего года, с января по март, в Тульской области произошли 3 454 преступления. В их числе 338 уголовно наказуемых деяния, 111 связаны с коррупцией, а 269 – с наркотиками, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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