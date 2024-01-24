Политолог Латышев: Лавров озвучил последнее предупреждение России на СБ ООН

Валентин Щербаков Пока РОССИЯ не начнёт мочить недружественные террористические государства, помогоающие вооружениями и наёмниками укре, Запад будет прилагать максимум усилий для того, чтобы нас очень сильно разозлить и вызвать ответную реакцию...

НК Наталья Котельникова А сколько их было уже, этих последних? Красных линий не честь, и что? Нужно действовать и тоскпн.