Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседания Совета безопасности ООН для того, чтобы решить украинский конфликт на условиях Москвы до возможного большого наступления российских войск.
Политолог Латышев: Лавров озвучил последнее предупреждение России на СБ ООН
Комментарии
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Валентин Щербаков
Пока РОССИЯ не начнёт мочить недружественные террористические государства, помогоающие вооружениями и наёмниками укре, Запад будет прилагать максимум усилий для того, чтобы нас очень сильно разозлить и вызвать ответную реакцию...
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19 час.
НК
Наталья Котельникова
А сколько их было уже, этих последних? Красных линий не честь, и что? Нужно действовать и тоскпн.
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15 час.
E
Ed
возможного большого наступления российских войск - да, неужели? Кто то поверил?
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1 час.
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