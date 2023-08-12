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Кейн проиграл все пять финалов в карьере за клубы и сборную Англии

Кейн проиграл все пять финалов в карьере за клубы и сборную Англии

Нападающий дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии, в котором мюнхенцы уступили «Лейпцигу» (0:3).

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