С чем стильно носить юбку-карандаш дамам 40 лет весной: 12 элегантных идей

Нет ничего более постоянного в моде, чем стильная юбка-карандаш. Из простой костюмной модели она уже давно превратилась в изысканный предмет гардероба, который подчёркивает не только деловой стиль, но и элегантность модницы.
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