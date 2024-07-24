Понимание набора социальных услуг: право на НСУ и процесс получения Ирэн ОрлонскаяВ России граждане из социально уязвимых категорий имеют законное право на различные льготы, включая не только финансовую поддержку, но и доступ к определенным видам услуг.
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