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Россия – Мордор? Западная пропаганда сломалась, люди заметили нестыковку

Россия – Мордор? Западная пропаганда сломалась, люди заметили нестыковку

Россия – Мордор? Западная пропаганда сломалась, люди в США и ЕС заметили нестыковку. Риторика в отношении палестино-израильского конфликта вскрыла лицемерие американских и европейских СМИ и политиков, указал Аббас Джума.

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