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В российской Арктике насчитали около 30 вновь образовавшихся островов из-за потепления

В российской Арктике насчитали около 30 вновь образовавшихся островов из-за потепления

Большинство из них нашли в районе Новой Земли и Земли Франца-Иосифа За последние 15 лет в Арктической зоне России было обнаружено около трех десятков новых островов.

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