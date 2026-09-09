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Царьград

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В Подмосковье 1,9 млн пенсионеров получают медпомощь на 38 млрд рублей

В Подмосковье 1,9 млн пенсионеров получают медпомощь на 38 млрд рублей

В Подмосковье на медицинском сопровождении находятся 1,9 млн пенсионеров — практически каждый пятый из девяти миллионов жителей области.

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