Средняя зарплата «чистыми» в России и в 5 самых бедных странах Европы — у кого больше?

Если бы мне платили, как в Евросоюзе, я бы был доволен. А вы? А в каком ЕС, в «бедном» или в «богатом»? В этот раз не будем сравнивать доходы россиян с доходами жителей богатых стран континента, в большинстве из которых ВВП пониже нашего.