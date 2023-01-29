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Агент Гарре о «Крыльях Советов»: «Россия – великая страна, никаких опасений не было. Предложение нас сразу заинтересовало»

Агент Бенхамина Гарре прокомментировал переход нападающего в «Крылья Советов». «Нас с первого момента очень заинтересовало предложение «Крыльев».

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