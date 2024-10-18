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Gigabyte говорит, что одна лишь её новая технология X3D Turbo позволит ускорить процессоры Ryzen 9000 на 20-35%

Gigabyte говорит, что одна лишь её новая технология X3D Turbo позволит ускорить процессоры Ryzen 9000 на 20-35%

Компания Gigabyte официально подтвердила существование процессоров Ryzen 9000X3D раньше AMD.  Компания похвасталась новой технологией X3D Turbo для игровых процессоров AMD, которая доступна на системных платах с чипсетами X870 и X870E.

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