В Брянской области ввели режим контртеррористической операции из-за повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
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