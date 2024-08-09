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В Брянской области ввели режим контртеррористической операции

В Брянской области ввели режим контртеррористической операции из-за повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

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