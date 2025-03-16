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Мумия из каменного века отомстила ученым: умерли все, кто к ней прикасался. Загадка ледяного монстра

Мумия из каменного века отомстила ученым: умерли все, кто к ней прикасался. Загадка ледяного монстра

В 1991 году туристами Хельмутом и Эрикой Симон во время их похода по Эцтальским Альпам на высоте более трех тысяч метров были обнаружены скованные льдом мумифицированные останки человека возрастом в 5300 лет.

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