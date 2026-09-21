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Отравленные продукты без вкуса и запаха яда свалили 19 человек

Отравленные продукты без вкуса и запаха яда свалили 19 человек

Отравленные продукты свалили 19 человек, а вкус и запах не выдали опасность — как распознать смертельный ботулотоксин в домашних консервах, рыбе и грибах, пока не стало слишком поздно.

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