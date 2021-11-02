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Американский сенатор Скотт назвал президентство Байдена «катастрофой для страны»

Американский сенатор Скотт назвал президентство Байдена «катастрофой для страны»

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт утром во вторник, 2 ноября, выразил мнение, что действия Джо Байдена на посту главы страны стали для Соединенных Штатов "настоящей катастрофой".

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