В Севастополе мужчине грозит до двух лет за кражу ножниц из парикмахерской

Севастополе мужчина украл женскую сумочку из парикмахерской, но вместо денег обнаружил там 2 пары ножниц Как сообщили в УМВД по городу, фигурант увидел незакрытую дверь парикмахерской, откуда похитил женскую сумочку.
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