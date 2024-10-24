ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

661 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Раньше этим хохло срань промышляла. Гопники из западенщины и донбассии.Суд вынес пригово...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Очередной хохол ждун.Житель Феодосии п...
  • наталья никифорова
    Не слишком ли часто стали гореть нефтебазы? Дураку понятно, что это кто-то делает специально. Если правоохранители не...Комиссия по оценк...

В Севастополе мужчине грозит до двух лет за кражу ножниц из парикмахерской

В Севастополе мужчине грозит до двух лет за кражу ножниц из парикмахерской

 Севастополе мужчина украл женскую сумочку из парикмахерской, но вместо денег обнаружил там 2 пары ножниц Как сообщили в УМВД по городу, фигурант увидел незакрытую дверь парикмахерской, откуда похитил женскую сумочку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх