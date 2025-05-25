На посольство России в Стокгольме сбросили стеклянную емкость с краской

Беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом в посольство России в Швеции. В дипмиссии заявили, что инцидент произошел около 03:40 утра 25 мая, использовалась стеклянная емкость, способная при сбросе с высоты нанести тяжелые увечья людям.