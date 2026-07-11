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«Динамо» обменяло Зинченко в «Ладу» на денежную компенсацию

« Динамо » и « Лада » произвели обмен. Бело-голубые отдали 24-летнего форварда Ивана Зинченко , получив денежную компенсацию.

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