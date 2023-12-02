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Экс-советник в офисе Зеленского: Армия Украины не выйдет к границам 1991 года, а армия России не разгромит ВСУ

Экс-советник в офисе Зеленского: Армия Украины не выйдет к границам 1991 года, а армия России не разгромит ВСУ

Украинский политический деятель Алексей Арестович (*включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в очередной раз высказал свою точку зрения относительно перспектив конфликта с Россией, расхожую со взглядами официальных властей Украины.

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