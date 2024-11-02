ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Иванов
    брехня, россия без согласования с китаем не стала бы крутые сближения с кореей,явно фейкПочему в Китае не...
  • Т Н
    💯👍🏻Почему в Китае не...
  • Лидия Санникова
    Его не выбирали. Пролез по партийному списку, как и многие в гд. Он больше авторитет, а не депутат...Султан на час. Ну...

Почему в Китае не хотят сближения России и КНДР?

Почему в Китае не хотят сближения России и КНДР?

Как утверждает издание The Economist, в Китае очень недовольны тесным сближением Москвы и Пхеньяна, которое может быть чревато потерей влияния Пекина в регионе и дестабилизацией обстановки на Корейском полуострове.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
проверка... проверка, ты пидар.
Ответить
33 мин.
ТН
Т Н
💯👍🏻
Ответить
14 мин.
ВИ
Владимир Иванов
брехня, россия без согласования с китаем не стала бы крутые сближения с кореей,явно фейк
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх