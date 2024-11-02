Почему в Китае не хотят сближения России и КНДР?

Как утверждает издание The Economist, в Китае очень недовольны тесным сближением Москвы и Пхеньяна, которое может быть чревато потерей влияния Пекина в регионе и дестабилизацией обстановки на Корейском полуострове.
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