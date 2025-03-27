Догадавшиеся: «революционная» резолюция по радикальному исламу Совета алимов Дагестана прошла незамеченной

Фашизм — это один из типов культуры общественного самоуправления, возможный исключительно в толпо-«элитарном» обществе. Организационно-политическая суть фашизма как такового вне зависимости от того, как его называть, какими идеями он прикрывается и какими способами он осуществляет власть в обществе, — в активной поддержке толпой «маленьких людей» — по идейной убеждённости их самих или безыдейности на основе животно-инстинктивного поведения — системы злоупотреблений властью «элитарной» олигархией, которая: представляет неправедность как якобы истинную «пра­ведность», и на этой основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной ей мощью культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве человека — носителя необратимо устойчивого человечного типа строя психики; под разными предлогами всею подвластной ей мощью подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности её самой и осуществляемой ею политики, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит. Толпа же, по определению В.Г. Белинского, — «собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету», т.е. толпа — множество индивидов, живущих бессовестно. И неважно выступает ли правящая олигархия публично и церемониально, превозносясь над обществом; либо превозносится по умолчанию, публично изображая смирение и служение толпе, именуя её народом; либо действует скрытно, уверяя общество через свою периферию в своём якобы несуществовании и, соответственно “несуществованию”, — в своей бездеятельности, в результате которой всё в жизни общества течёт якобы «само собой», а не целенаправленно по сценариям концептуально властных кураторов олигархии. Фашизм порождается носителями демонического типа строя психики и представляет собой культуру самоуправления не вызревших до человечности толпо-“эли­тар­ного” общества или каких-то общественных групп в его составе. Фашистская культура общественного самоуправления выстраивается так, чтобы исключить личностное становление новорождённых в качестве носителей необратимо человечного типа строя психики и тем самым воспрепятствовать становлению культуры человечности и соответствующей ей организации жизни общества. Вне зависимости от того, осознают этот факт сами фашисты либо же нет, фашизм целесообразен именно в смысле воспрепятствования каждому индивиду состояться в качестве человека — носителя человечного типа строя психики.[3] По сути своей эта цель — «мистическая» и проистекает из внесоциальных источников, а в пределах общества целью фашизации видится жажда власти в интересах достижения паразитического господства над обществом кланово-олигархических группировок, которых могут олицетворять наследственные или сменяемые “вожди”, “национальные лидеры”, “первосвященники” и т.п.

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sobering

Это определение-описание фашизма не включает в себя пугающих и бросающихся в глаза признаков его проявлений в действии: символики; идеологии, призывающей к насилию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назначили на роль неисправимого общественного зла; призывов к созданию политических партий с жёсткой дисциплиной, доносительством и системой террора, отрядов боевиков и т.п., чем характеризуют фашизм как социальное явление словари и энциклопедии. О проявлениях человеконенавистнической сущности фашизма на основе урока, преподанного всем германским фашизмом, сказано после 1945 г. много. Вследствие ставших негативно культовыми ужасов германского фашизма 1933 — 1945 гг. приведённое определение кому-то может показаться легковесным, оторванным от реальной жизни (абстрактным), и потому не отвечающим задаче защиты будущего от угрозы фашизма. В действительности же именно это определение и есть определение фашизма по его сути, а не по месту возникновения и не по особенностям его становления и проявления в жизни общества, что и отличает его качественно от большинства определений «фашизма», даваемых разными толковыми и энциклопедическими словарями[4]. Фашизм порождается носителями демонического типа строя психики и представляет собой культуру самоуправления не вызревших до человечности толпо-«элитарного» общества или каких-то общественных групп в его составе. Фашистская культура общественного самоуправления выстраивается так, чтобы исключить личностное становление новорождённых в качестве носителей необратимо человечного типа строя психики и тем самым воспрепятствовать становлению культуры человечности и соответствующей ей организации жизни общества. Вне зависимости от того, осознают этот факт сами фашисты либо же нет, фашизм целесообразен именно в этом смысле. Без выявления различных типов строя психики, носителями которых могут быть представители биологического вида «Человек разумный», не может быть выявлена суть фашизма и не может быть адекватно пόнята суть библейского проекта управления глобализацией как одной из разновидностей фашизма — одной из самых древних и наиболее активных. ——————— Однако библейский проект управления глобализацией и библейская культура, хотя и представляют собой в истории нынешней глобальной цивилизации явление беспрецедентное, но всё же являются частным случаем более общего явления, которое можно назвать толпо-«элитаризм». По сути это означает, что проблема не в Библии и её хозяевах, а в толпо-«элитаризме», который создаёт и воспроизводит общественные условия, в которых возможно зарождение и продвижение в жизнь библейского и иных фашистских по своей сути локальных и глобально-политических проектов. Глава 8 в редакции от 14.05.2013 г. Уточнения и добавления: 29.05.2015 г., 24.05.2016 г.