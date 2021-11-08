"Важные истории": российские чиновники получают субсидии как нуждающиеся в улучшении жилищных условий

Российские чиновники получают от государства субсидии как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. На полученные деньги госслужащие покупают "четвертые-пятые-шестые квартиры", выяснило издание "Важные истории" (внесено в реестр СМИ-иноагентов).