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"Важные истории": российские чиновники получают субсидии как нуждающиеся в улучшении жилищных условий

"Важные истории": российские чиновники получают субсидии как нуждающиеся в улучшении жилищных условий

Российские чиновники получают от государства субсидии как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. На полученные деньги госслужащие покупают "четвертые-пятые-шестые квартиры", выяснило издание "Важные истории" (внесено в реестр СМИ-иноагентов).

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