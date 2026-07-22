12 знаменитых ролей советского кино, которые могли сыграть совсем другие актеры

Иногда кажется, что лучшие кинодуэты и самые яркие персонажи были предопределены судьбой. Однако история советского кино знает немало случаев, когда режиссеры долго не могли определиться с исполнителями, а некоторые актеры сами отказывались от предложений.
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