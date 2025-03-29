Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Непозволительное оскорбление бойцов прозвучало в прямом эфире: "Приехать домой, и слышать такое регулярно — неприятно"

Непозволительное оскорбление бойцов прозвучало в прямом эфире: "Приехать домой, и слышать такое регулярно — неприятно"

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Бойцы из Курганской области приехали в отпуск домой с фронта и были ошарашены, услышав в прямом эфире на местном радио украинскую песню про русского Ваньку, оскорбительную для наших воинов по содержанию.

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