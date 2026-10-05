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Царьград

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38 тысяч уральских педагогов вышли на пенсию досрочно

38 тысяч уральских педагогов вышли на пенсию досрочно

В Свердловской области правом на досрочную пенсию воспользовались около 600 педагогов с начала 2025 года, а всего такие выплаты получают более 38 тысяч учителей.

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