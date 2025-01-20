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Камера наблюдения у дома впервые в истории записала звук от падения метеорита

Камера наблюдения у дома впервые в истории записала звук от падения метеорита

Метеорит упал прямо на крыльцо жителя небольшого городка в Канаде. Джо Велайдум в этот момент как раз выходил из дома — падение небесного тела на скорости в 200 км/ч со звуком зафиксировала камера наблюдения.

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