Камера наблюдения у дома впервые в истории записала звук от падения метеорита

Метеорит упал прямо на крыльцо жителя небольшого городка в Канаде. Джо Велайдум в этот момент как раз выходил из дома — падение небесного тела на скорости в 200 км/ч со звуком зафиксировала камера наблюдения.
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