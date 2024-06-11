Сенатор Андрей Шевченко: В России требуются новые подходы к политике в регионах

В декабре прошлого года в Совете Федерации состоялись парламентские слушания, посвящённые вопросам реализации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.
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