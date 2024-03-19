В Свердловской области выставили на продажу базу отдыха на берегу реки за 53 млн. Фото

В поселке Флюс (Свердловская область) на продажу выставлена база отдыха на берегу реки Чусовой. На территории комплекса построена необходимая инфраструктура для отдыха, следует из объявления на сайте «Авито».
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