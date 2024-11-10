День окулиста празднуют 11 ноября 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netВ России День офтальмолога отмечается 11 ноября. Это неофициальный праздник, который не является выходным, но имеет важное значение для тех, кто работает в области медицины.
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