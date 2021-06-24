Вкусно с Любовью

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Классическая окрошка с колбасой на квасе

Классическая окрошка с колбасой на квасе

Вот и настали долгожданные жаркие деньки, а с ними у многих пришло нежелание употреблять горячую пищу.

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НИКОЛАЙ ЕРШОВ
Перед замесом люблю в пустой тарелке (пиале) растолочь с солью зубчик чеснока, зеленого лучка (особенно именно с белым квасом), в качестве соуса -- майонез, немного кефира -- перемешать и только потом залить кваском (хоть белым, хоть тёмным). В жару -- самая крутая и употребляемая вкусняшка! ☺
ежик Костя
Зубок чесночка обязательно!

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