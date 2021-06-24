Классическая окрошка с колбасой на квасе

Вкусно с ЛюбовьюКулинарияКлассическая окрошка с колбасой на квасеВот и настали долгожданные жаркие деньки, а с ними у многих пришло нежелание употреблять горячую пищу.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНИКОЛАЙ ЕРШОВПеред замесом люблю в пустой тарелке (пиале) растолочь с солью зубчик чеснока, зеленого лучка (особенно именно с белым квасом), в качестве соуса -- майонез, немного кефира -- перемешать и только потом залить кваском (хоть белым, хоть тёмным). В жару -- самая крутая и употребляемая вкусняшка! ☺ежик КостяЗубок чесночка обязательно!Комментировать
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