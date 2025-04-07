Rambler&Co: 29% россиян считают необходимым поставить скульптуру Коту Матроскину

Более трети россиян (31%) назвали розовую рубашку и черные брюки Волка из "Ну, погоди!" самым стильным образом во вселенной героев "Союзмультфильма", следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co.
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