Запад не устроили итоги выборов в Словакии, где первое место с результатом около 23% набрала партия бывшего премьера Роберта Фицо, в ходе предвыборной кампании заявлявшего о том, что Украина обескровила словацкую экономику и опустошила арсеналы словацких вооружённых сил.