НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Yakunkin
    Законная цель для Украинского Сопротивления.Боррель: Сегодня ...
  • Nadezhda Lescenko
    Прочитала статью. Должна сказать, что для меня это не новость.  Еще у Дэникена в его."Боги Майя"  встречаются среди и...Экспедиция к пред...
  • галина
    Зачем об этом сообщать. Помогать врагу.The Warzone: На р...

Запад не устроили итоги выборов в Словакии, и теперь в Братиславе начнут расследование «российского вмешательства»

Запад не устроили итоги выборов в Словакии, и теперь в Братиславе начнут расследование «российского вмешательства»

Запад не устроили итоги выборов в Словакии, где первое место с результатом около 23% набрала партия бывшего премьера Роберта Фицо, в ходе предвыборной кампании заявлявшего о том, что Украина обескровила словацкую экономику и опустошила арсеналы словацких вооружённых сил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх