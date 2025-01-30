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Константин Бондаренко: Сторонам конфликта в Украине пора за стол переговоров

Каковы последствия приостановки помощи США Украине и другим странам? Может ли новая «Ялта» между Трампом, Путиным и Си изменить мировой порядок? Почему переговоры между США и Россией сталкиваются с такими трудностями? В прямом эфире на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова ответил политолог Константин Бондаренко.

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