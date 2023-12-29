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На замглавы администрации Приозерского района возбудили ещё одно дело уголовное дело

По данным следствия, она вновь пыталась потратить бюджетные деньги на строительство бани. В деле замглавы администрации муниципального образования (МО) «Приозерский» по экономике и финансам выявлен новый эпизод преступной деятельности.

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