На замглавы администрации Приозерского района возбудили ещё одно дело уголовное дело

По данным следствия, она вновь пыталась потратить бюджетные деньги на строительство бани. В деле замглавы администрации муниципального образования (МО) «Приозерский» по экономике и финансам выявлен новый эпизод преступной деятельности.
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